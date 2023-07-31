Угруповання велике, склад неякісний – Череватий про ворога на Куп’янщині

На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ не мають позитивних результатів, лише негативні, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він розповів, що в ході 9 бойових зіткнень 31 окупанта було ліквідовано, 87 – поранено. Знищено три ворожі танки Т-72, ​​три БМП, міномет калібру 240 мм “Тюльпан”, склад боєприпасів та три одиниці автотехніки, а також збитий безпілотний летальний комплекс, який коригував вогонь.

“Маючи досить велике угруповання і достатньо одиниць техніки, вони використовують доволі неякісний особовий склад. Поряд з відносно професійними повітряно-десантними підрозділами та піхотними більш менш злагодженими бригадами вони використовують бойовий армійський резерв нашвидкуруч створений, територіальні війська, те, що вони називають добровольцями. Насправді це найманці або люди, які з примусу загнані в так звані «роти Z» або ПВК… Тобто все робиться для того, щоб, уникаючи мобілізації, затикати дірки в особовому складі, шукати резерви де тільки можна”, – зазначив Череватий.

Нагадаємо, 17 липня Череватий повідомляв, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку перебувало понад 100 тисяч російських окупантів.