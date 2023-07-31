Угруповання велике, склад неякісний – Череватий про ворога на Куп’янщині
На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ не мають позитивних результатів, лише негативні, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Він розповів, що в ході 9 бойових зіткнень 31 окупанта було ліквідовано, 87 – поранено. Знищено три ворожі танки Т-72, три БМП, міномет калібру 240 мм “Тюльпан”, склад боєприпасів та три одиниці автотехніки, а також збитий безпілотний летальний комплекс, який коригував вогонь.
“Маючи досить велике угруповання і достатньо одиниць техніки, вони використовують доволі неякісний особовий склад. Поряд з відносно професійними повітряно-десантними підрозділами та піхотними більш менш злагодженими бригадами вони використовують бойовий армійський резерв нашвидкуруч створений, територіальні війська, те, що вони називають добровольцями. Насправді це найманці або люди, які з примусу загнані в так звані «роти Z» або ПВК… Тобто все робиться для того, щоб, уникаючи мобілізації, затикати дірки в особовому складі, шукати резерви де тільки можна”, – зазначив Череватий.
Нагадаємо, 17 липня Череватий повідомляв, що на Куп’янсько-Лиманському напрямку перебувало понад 100 тисяч російських окупантів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Угруповання велике, склад неякісний – Череватий про ворога на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 18:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ не мають позитивних результатів, лише негативні, повідомив в етері національного телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.".