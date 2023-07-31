Группировка большая, состав некачественный — Череватый о враге на Купянщине

На Лимано-Купянском направлении войска РФ не имеют положительных результатов, только негативные, сообщил в эфире национального телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что в ходе 9 боевых столкновений 31 оккупант был ликвидирован, 87 — ранены. Уничтожены три вражеских танка Т-72, три БМП, миномет калибра 240 мм «Тюльпан», склад боеприпасов и три единицы автотехники, а также сбит беспилотный летальный комплекс, который корректировал огонь.

«Имея достаточно большую группировку и достаточно единиц техники, они используют довольно некачественный личный состав. Наряду с относительно профессиональными воздушно-десантными подразделениями и пехотными более или менее слаженными бригадами они используют боевой армейский резерв наспех созданный, территориальные войска, то, что они называют добровольцами. На самом деле это наемники или люди, которые по принуждению загнаны в так называемые «роты Z» или ЧВК… Все делается для того, чтобы, избегая мобилизации, затыкать дыры в личном составе, искать резервы где только можно», — отметил Череватый.

Напомним, 17 июля Череватый сообщал, что на Купянско-Лиманском направлении находилось более 100 тысяч российских оккупантов.