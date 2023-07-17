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Под Купянском и Лиманом — почти столько же войск врага, как было в Афганистане

Общество 18:59   17.07.2023
Елена Нагорная
Под Купянском и Лиманом — почти столько же войск врага, как было в Афганистане

На Купянско-Лиманском направлении сейчас находится более 100 тысяч российских оккупантов. Для сравнения, в Афганистане на пике войны было 120 тысяч советских солдат.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального марафона.

«На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку. Более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более (неразборчиво — ред.) систем артиллерийских, 370 РСЗО. Чтобы мы понимали, на пике в Афганистане советских войск было 120 тысяч», — отметил Череватый.

По его словам, за эти сутки враг нанес 543 артиллерийских удара по позициям украинских защитников, совершил 14 авианалетов и семь штурмов. В ходе их отражения были уничтожены 40 оккупантов, а 103 — ранены. Также были уничтожены три танка, четыре БМП, гаубица «Мста-Б», миномет, два БпЛА и три вражеских авто.

«Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения. Как дополнительную поддержку боевой армейский резерв, территориальные войска, частные компании, роты, штурмовые резервы и сосредотачивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, поэтому наносят постоянные удары», — рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его мнению, активность россиян на Купянско-Лиманском направлении связана с желанием продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя.

«Поэтому они именно на этом направлении сконцентрировали максимум своих усилий и прилагают все, что могут и не могут, чтобы показать, что еще способны на какие-то наступательные действия после провала Бахмутской операции, где мы перехватили инициативу и сейчас давим на врага», — добавил Череватый.

Читайте также: На Купянском направлении враг атакует, применяя все виды поражения — Череватый

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении сейчас находится более 100 тысяч российских оккупантов. Для сравнения, в Афганистане на пике войны было 120 тысяч советских солдат.".