Под Купянском и Лиманом — почти столько же войск врага, как было в Афганистане

На Купянско-Лиманском направлении сейчас находится более 100 тысяч российских оккупантов. Для сравнения, в Афганистане на пике войны было 120 тысяч советских солдат.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального марафона.

«На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку. Более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более (неразборчиво — ред.) систем артиллерийских, 370 РСЗО. Чтобы мы понимали, на пике в Афганистане советских войск было 120 тысяч», — отметил Череватый.

По его словам, за эти сутки враг нанес 543 артиллерийских удара по позициям украинских защитников, совершил 14 авианалетов и семь штурмов. В ходе их отражения были уничтожены 40 оккупантов, а 103 — ранены. Также были уничтожены три танка, четыре БМП, гаубица «Мста-Б», миномет, два БпЛА и три вражеских авто.

«Враг сконцентрировал там десантные подразделения, лучшие мотопехотные подразделения. Как дополнительную поддержку боевой армейский резерв, территориальные войска, частные компании, роты, штурмовые резервы и сосредотачивают все для того, чтобы прорвать нашу оборону. Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, поэтому наносят постоянные удары», — рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его мнению, активность россиян на Купянско-Лиманском направлении связана с желанием продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя.

«Поэтому они именно на этом направлении сконцентрировали максимум своих усилий и прилагают все, что могут и не могут, чтобы показать, что еще способны на какие-то наступательные действия после провала Бахмутской операции, где мы перехватили инициативу и сейчас давим на врага», — добавил Череватый.