Під Куп’янськом і Лиманом нині – стільки військ ворога, як було в Афганістані

На Куп’янсько-Лиманському напрямку зараз перебуває понад 100 тисяч російських окупантів. Для порівняння, в Афганістані на піку війни було 120 тисяч радянських солдатів.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного марафону.

«На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання. Понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, більше (нерозбірливо – ред.) систем артилерійських, 370 РСЗВ. Щоб ми розуміли, на піку кількості в Афганістані радянських військ було 120 тисяч», – зазначив Череватий.

За його словами, цієї доби ворог завдав 543 артилерійські удари по позиціях українських захисників, здійснив 14 авіанальотів і сім штурмів. У ході їхнього відбиття було знищено 40 окупантів, а 103 – поранено. Також було знищено три танки, чотири БМП, гармату «Мста-Б», міномет, два БпЛА та три ворожі авто.

«Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, найкращі мотопіхотні підрозділи. Як додаткову підтримку бойовий армійський резерв, територіальні війська, приватні компанії, роти, штурмові резерви та зосереджують все для того, щоби прорвати нашу оборону. Наші воїни гідно та стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу, тому завдають постійних ударів», – розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ.

На його думку, активність росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку пов’язана з їхньою метою продемонструвати хоч якісь успіхи на полі бою.

«Тому вони саме на цьому напрямку сконцентрували максимум своїх зусиль і докладають все, що можуть і не можуть, щоб показати, що ще здатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутської операції, де ми перехопили ініціативу і зараз тиснемо на ворога», – додав Череватий.