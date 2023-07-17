На Куп’янському напрямку ворог атакує, застосовуючи всі види ураження – ЗСУ

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив про більш ніж 1150 ворожих артилерійських ударів в операційній зоні угруповання за добу.

“На Лимано-Куп’янському напрямку ворог атакує наші позиції, застосовуючи всі види ураження. Зокрема, в нашій операційній зоні за цю добу було нанесено більше 1150 артилерійських ударів різними типами мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ, – сказав Череватий в етері нацмарафону. – Відбулося 15 боєзіткнень, у ході яких 121 окупант був знищений, 256 зазнали поранень, знищено чотири ворожі танки, дві самохідні артилерійські установки, чотири БМП, два міномети, в тому числі 240-міліметровий самохідний міномет “Тюльпан”, два безпілотних апарати типу “Орлан-10” і два дрони-камікадзе, 5 одиниць ворожої автомобільної техніки“.

Череватий повідомив, що на другому активному напрямку східного фронту – Бахмутському – Сили оборони утримують ініціативу та видавлюють ворога.