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Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії

Події 10:00   17.07.2023
Оксана Горун
Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на лінії фронту в Харківській області.

По Куп’янському напрямку у нас ідуть бої, ворог веде активні штурмові дії. Це вже не окремі диверсійно-штурмові групи маленькі. Це дійсно штурмові дії. Наші воїни стоять на своїх позиціях і проводять дії щодо знищення ворога“, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

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    • Він також зазначив, що ворог активізував обстріли території Харківської області – не лише на Куп’янському напрямку, а й на півночі. Зокрема вранці 17 липня під ударом ворога був Вовчанськ. Там є поранений.

    “Там загроза для місцевих постійна, вона 24 години на добу, йде обстріл з артилерії, авіації, мінометів, оскільки відстань до державного кордону там кілька кілометрів. І, власне кажучи, саме з цих підстав ми оголосили примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів цієї територіальної громади”, – відзначив Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 10:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на лінії фронту в Харківській області".