Синєгубов про Куп’янський напрямок: це вже не ДРГ, точаться штурмові дії

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на лінії фронту в Харківській області.

“По Куп’янському напрямку у нас ідуть бої, ворог веде активні штурмові дії. Це вже не окремі диверсійно-штурмові групи маленькі. Це дійсно штурмові дії. Наші воїни стоять на своїх позиціях і проводять дії щодо знищення ворога“, – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також зазначив, що ворог активізував обстріли території Харківської області – не лише на Куп’янському напрямку, а й на півночі. Зокрема вранці 17 липня під ударом ворога був Вовчанськ. Там є поранений.

“Там загроза для місцевих постійна, вона 24 години на добу, йде обстріл з артилерії, авіації, мінометів, оскільки відстань до державного кордону там кілька кілометрів. І, власне кажучи, саме з цих підстав ми оголосили примусову евакуацію дітей із деяких населених пунктів цієї територіальної громади”, – відзначив Синєгубов.