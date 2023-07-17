Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА
Поранення отримав мешканець прикордонного Вовчанська. Місто було під обстрілом зранку 17 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 чоловік 60 років отримав поранення, госпіталізований. На місці працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також поінформував про руйнування в інших населених пунктах Харківської області.
“У с. Благодатівка Куп’янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків“, – доповнив Синєгубов.
Читайте також: Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
Харків за добу тричі перебував під ракетними ударами. За даними Синєгубова, у місті нарахували чотири “прильоти”. Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення отримав мешканець прикордонного Вовчанська. Місто було під обстрілом зранку 17 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".