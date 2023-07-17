Live
  • Понеділок 17.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА

Події 08:59   17.07.2023
Оксана Горун
Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА

Поранення отримав мешканець прикордонного Вовчанська. Місто було під обстрілом зранку 17 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 чоловік 60 років отримав поранення, госпіталізований. На місці працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також поінформував про руйнування в інших населених пунктах Харківської області.

У с. Благодатівка Куп’янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків“, – доповнив Синєгубов.

Читайте також:  Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини

Харків за добу тричі перебував під ракетними ударами. За даними Синєгубова, у місті нарахували чотири “прильоти”. Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання
Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання
17.07.2023
Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
Вибух на Кримському мосту: в РФ заявили про загибель подружжя з Бєлгородщини
17.07.2023
Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки
Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки
16.07.2023
Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
Росіяни закінчили перекидання та розгортання військ на Куп’янському напрямку
16.07.2023
Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 липня: яке свято та день в історії
17.07.2023
Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура
Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура
16.07.2023

Новини за темою:

08:50
Синєгубов про ракетні удари РФ: у Харкові зафіксовано чотири влучання
22:21
Харків втретє за добу зазнає ракетної атаки
21:32
Один загинув, троє поранених у Харкові внаслідок ракетного удару – прокуратура
20:02
Росіяни наступали в районі Масютівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:41
4 постраждалих внаслідок ракетного вдару по Харкову – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поранення отримав мешканець прикордонного Вовчанська. Місто було під обстрілом зранку 17 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".