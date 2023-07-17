Зранку обстріляли Харківщину: є поранений – ХОВА

Поранення отримав мешканець прикордонного Вовчанська. Місто було під обстрілом зранку 17 липня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку ворог обстріляв м. Вовчанськ Чугуївського району. Попередньо, 1 чоловік 60 років отримав поранення, госпіталізований. На місці працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також поінформував про руйнування в інших населених пунктах Харківської області.

“У с. Благодатівка Куп’янського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль. У с. Одноробівка Богодухівського району внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків“, – доповнив Синєгубов.

Харків за добу тричі перебував під ракетними ударами. За даними Синєгубова, у місті нарахували чотири “прильоти”. Одна людина загинула і ще четверо отримали поранення.