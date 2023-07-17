Утром обстреляли Харьковщину: есть раненый — ХОВА
Ранение получил житель приграничного Волчанска. Город был под обстрелом утром 17 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня утром враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Предварительно, один человек 60 лет получил ранение, госпитализирован. На месте работают экстренные службы», — написал Синегубов в telegram.
Он проинформировал также о разрушениях в других населенных пунктах Харьковской области.
«В с. Благодативка Купянского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль. В с. Одноробовка Богодуховского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены пять частных домов», — дополнил Синегубов.
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Харьков за сутки трижды был под ракетным ударом. По данным Синегубова, в городе насчитали четыре «прилета». Один человек погиб и еще четверо получили ранения.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранение получил житель приграничного Волчанска. Город был под обстрелом утром 17 июля, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".