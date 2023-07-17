Взрыв на Крымском мосту: в РФ заявили о гибели супругов с Белгородщины

Под утро на Крымском мосту произошли взрывы. Гауляйтер Крыма Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии в районе 145-й опоры». А губернатор Белгородской области РФ — о гибели земляков.

«Крымский мост снова немного устал посреди ночи. Автомобильное и железнодорожное сообщение остановлено. Паромная переправа тоже не работает. В районе 145 опоры что-то произошло ночью, из-за чего есть поражение дорожного полотна. Русня подозревает надводные беспилотники, но точно ничего никто не знает. По меньшей мере, два больших провала дорожного полотна на Крымском мосту после «ЧП». Российским турЫстам теперь незаконно попасть в Крым только через Мариуполь. Это плюс около тысячи километров. Логистическому военному плечу просто конец. Где-то там загрустил мост в Чонгаре», — прокомментировал события на мосту советник мэра украинского Мариуполя Петр Андрющенко.

Он же опубликовал фото с места, где видны описанные провалы полотна моста.

Сами оккупанты традиционно стараются приуменьшить масштаб события. Местный руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал произошедшее «ЧП».

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края», — написал он.

В сети появились фото с места, подтверждающие разрушения дорожного полотна.

Позже российские пропагандисты из ТАСС заявили, что Минтранс РФ не подтверждает повреждение опор моста. Якобы повреждено только «дорожное полотно на пролетах сооружения». Автомобильное сообщение по незаконной конструкции перекрыто, железнодорожное обещают восстановить к 9 утра.

Также стало известно, что в «ЧП» есть погибшие и пострадавшие. О гибели земляков сообщил губернатор Белгородской области РФ Гладков.

«Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей… Самое тяжелое – ее родители погибли, папа и мама», — написал Гладков в telegram.

Аксенов призвал пока воздержаться от поездок через Крымской мост. Предложил туристам добираться в Крым через «новые регионы», которыми в РФ называют оккупированные территории Украины — неподалеку от линии фронта.