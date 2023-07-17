Live
  • Понедельник 17.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.05
    • 🟢

Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 07:16   17.07.2023
Оксана Горун
Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ Фото: Вадим Беликов

Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на Купянском направлении. Также активизировался ракетный террор.

«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке Генштаба.

Ракетный удар поздним вечером 16 июля армия РФ нанесла по Харькову. Он стал третьим за сутки. На данный момент известно, что «прилет» был в Основянском районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

В целом за сутки российские террористы нанесли по Украине 11 ракетных и 49 авиационных ударов, а также совершили 48 обстрелов из РСЗО.

«Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Басово, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия к югу от Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

Читайте также: Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура

Силы обороны продолжают уничтожать врага. За сутки авиация совершила 15 ударов по местам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники. В том числе один удар — по ЗРК противника. Украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток ударили по району сосредоточения живой силы, а также уничтожили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства ПВО и две станции РЭБ оккупантов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
Россияне закончили переброску и развертывание войск на Купянском направлении
16.07.2023
7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов
7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов
16.07.2023
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
Взрывы слышат в Харькове, Мельник призвал находиться в укрытиях
16.07.2023
Харьков третий раз за сутки подвергается ракетной атаке
Харьков третий раз за сутки подвергается ракетной атаке
16.07.2023
Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура
Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура
16.07.2023
Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ
Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ
17.07.2023

Новости по теме:

12:02
Ракетный удар повредил 4-этажный дом и автомобили в Харькове (фото)
08:59
Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов
08:32
2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС
07:02
Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрел
22:34
Саперы, разминирующие юг для наступления ВСУ, стали мишенью №1 для россиян

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 07:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на Купянском направлении. Также активизировался ракетный террор".