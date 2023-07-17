Ночная ракетная атака и наступление под Купянском: сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на Купянском направлении. Также активизировался ракетный террор.
«Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке Генштаба.
Ракетный удар поздним вечером 16 июля армия РФ нанесла по Харькову. Он стал третьим за сутки. На данный момент известно, что «прилет» был в Основянском районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В целом за сутки российские террористы нанесли по Украине 11 ракетных и 49 авиационных ударов, а также совершили 48 обстрелов из РСЗО.
«Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений. На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Басово, Высокая Яруга, Терновая, Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия к югу от Масютовки Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Кисловка Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.
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Силы обороны продолжают уничтожать врага. За сутки авиация совершила 15 ударов по местам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники. В том числе один удар — по ЗРК противника. Украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток ударили по району сосредоточения живой силы, а также уничтожили 20 артиллерийских средств на огневых позициях, два средства ПВО и две станции РЭБ оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на Купянском направлении. Также активизировался ракетный террор".