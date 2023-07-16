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Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура

Происшествия 21:32   16.07.2023
Оксана Якушко
Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура

Россияне нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова, сообщила прокуратура Харьковской области.

16 июля примерно в 18:50 враг ударил двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области, по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.

Пока известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного предприятия. Данные уточняются.

Следственно-прокурорская группа собрала вещественные доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии рф.

Слободская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: В Харькове спасатели ГСЧС тушат пожар, возникший в результате ракетного удара, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 21:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова, сообщила прокуратура Харьковской области.".