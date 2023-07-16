Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура
Россияне нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова, сообщила прокуратура Харьковской области.
16 июля примерно в 18:50 враг ударил двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области, по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.
Пока известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного предприятия. Данные уточняются.
Следственно-прокурорская группа собрала вещественные доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии рф.
Слободская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Читайте также: В Харькове спасатели ГСЧС тушат пожар, возникший в результате ракетного удара, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 21:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова, сообщила прокуратура Харьковской области.".