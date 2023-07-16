Один погиб, трое раненых в Харькове в результате ракетного удара — прокуратура

Россияне нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова, сообщила прокуратура Харьковской области.

16 июля примерно в 18:50 враг ударил двумя ракетами типа С-300, выпущенными с территории Белгородской области, по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова.

Пока известно об одном погибшем и трех раненых — все работники промышленного предприятия. Данные уточняются.

Следственно-прокурорская группа собрала вещественные доказательства и зафиксировала последствия вооруженной агрессии рф.

Слободская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).