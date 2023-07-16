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7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов

Происшествия 20:01   16.07.2023
Оксана Якушко
7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов

В Харькове спасатели ГСЧС тушат пожар, возникший в результате ракетного удара, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадавших сейчас семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем. На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар», — рассказал Терехов.

Читайте также: Харьков обстреляли ракетами второй раз за сутки – Терехов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове спасатели ГСЧС тушат пожар, возникший в результате ракетного удара, сообщил мэр города Игорь Терехов.".