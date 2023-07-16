7 пострадавших в результате ракетного удара в Харькове, 1 погибший – Терехов

В Харькове спасатели ГСЧС тушат пожар, возникший в результате ракетного удара, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Пострадавших сейчас семеро. Есть неподтвержденная информация об одном погибшем. На месте прилетов в Основянском районе работают сотрудники ГСЧС. Тушат пожар», — рассказал Терехов.