Харьков обстреляли ракетами второй раз за сутки – Терехов
По Харькову ударили ракетами С-300, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Харьков второй раз за сутки под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По словам Мельника, враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода, предварительно из ЗРК С-300.
«На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», – отметил начальник Харьковского гарнизона.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 19:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову ударили ракетами С-300, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. «Харьков второй раз за сутки под ударом врага. Предварительно…".