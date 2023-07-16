Харьков обстреляли ракетами второй раз за сутки – Терехов

По Харькову ударили ракетами С-300, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Харьков второй раз за сутки под ударом врага. Предварительно попадание в Основянском районе», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По словам Мельника, враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода, предварительно из ЗРК С-300.

«На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», – отметил начальник Харьковского гарнизона.