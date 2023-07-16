Харків обстріляли ракетами вдруге за добу – Терехов

У Харкові ударили ракетами С-300, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За словами Мельника, ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300.

«На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається», – зазначив начальник Харківського гарнізону.