Харків обстріляли ракетами вдруге за добу – Терехов
У Харкові ударили ракетами С-300, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
«Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основʼянському районі», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За словами Мельника, ворог завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300.
«На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається», – зазначив начальник Харківського гарнізону.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 19:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові ударили ракетами С-300, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.".