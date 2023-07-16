Вибухи чують у Харкові, Мельник закликав перебувати у укриттях
Ворог завдає ракетних ударів, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«Харків’яни, перебувайте у укриттях! Ворог завдає ударів! – Закликав Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 18:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдає ракетних ударів, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".