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Ракети С-300 влучили в стадіон і дорогу в Харкові – Синєгубов

Події 08:59   16.07.2023
Оксана Якушко
Ракети С-300 влучили в стадіон і дорогу в Харкові – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову цієї ночі.

«Минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300. 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району Харкова. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих», – зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп’янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще 1 чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Читайте також: Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 08:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки ракетного удару по Харкову цієї ночі.".