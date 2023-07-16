Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ракетного удара по Харькову в эту ночь.
«Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших», – отметил Синегубов.
За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.
В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранение. Поврежден частный жилой дом.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 08:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ракетного удара по Харькову в эту ночь.".