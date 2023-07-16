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Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов

Происшествия 08:59   16.07.2023
Оксана Якушко
Ракеты С-300 попали в стадион и дорогу в Харькове – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ракетного удара по Харькову в эту ночь.

«Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших», – отметил Синегубов.

За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Казачья Лопань, Ветеринарное, Двуречная и другие населенные пункты.

В результате обстрела села Колодязное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранение. Поврежден частный жилой дом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях ракетного удара по Харькову в эту ночь.".