Россияне обстреляли село на Купянщине: есть погибший и раненый – Синегубов

15 июля оккупанты обстреляли село Колодезное в Купянском районе на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате обстрела погиб 33-летний мужчина. Еще один мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы.