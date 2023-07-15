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Россияне обстреляли село на Купянщине: есть погибший и раненый – Синегубов

Происшествия 12:08   15.07.2023
Виктория Яковенко
Россияне обстреляли село на Купянщине: есть погибший и раненый – Синегубов Фото: Генштаб

15 июля оккупанты обстреляли село Колодезное в Купянском районе на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате обстрела погиб 33-летний мужчина. Еще один мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 12:08;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июля оккупанты обстреляли село Колодезное в Купянском районе на Харьковщине.".