Россияне обстреляли село на Купянщине: есть погибший и раненый – Синегубов
Фото: Генштаб
15 июля оккупанты обстреляли село Колодезное в Купянском районе на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, в результате обстрела погиб 33-летний мужчина. Еще один мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июля оккупанты обстреляли село Колодезное в Купянском районе на Харьковщине.".