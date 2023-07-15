Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов

15 липня окупанти обстріляли село Колодязне в Куп’янському районі на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу загинув 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.