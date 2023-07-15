Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов
15 липня окупанти обстріляли село Колодязне в Куп’янському районі на Харківщині.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу загинув 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 липня окупанти обстріляли село Колодязне в Куп’янському районі на Харківщині.".