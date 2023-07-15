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Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов

Події 12:08   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Росіяни обстріляли село на Куп’янщині: є загиблий та поранений – Синєгубов

15 липня окупанти обстріляли село Колодязне в Куп’янському районі на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок обстрілу загинув 33-річний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 12:08;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 липня окупанти обстріляли село Колодязне в Куп’янському районі на Харківщині.".