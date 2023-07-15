Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських обстрілів Харківщини за добу.
«Минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів», – написав голова ХОВА.
Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано, додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 08:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських обстрілів Харківщини за добу.".