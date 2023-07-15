Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських обстрілів Харківщини за добу.

«Минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів», – написав голова ХОВА.

Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано, додав Синєгубов.