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Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов

Події 08:39   15.07.2023
Вікторія Яковенко
Без масштабних руйнувань та жертв пройшла доба на Харківщині – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських обстрілів Харківщини за добу.

«Минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів», – написав голова ХОВА.

Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано, додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 08:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки російських обстрілів Харківщини за добу.".