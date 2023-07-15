Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл
Фото: Генштаб ЗСУ
Щонайменше 10 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Нескучне, Мороховець та Тернова.
«На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону», – зазначили у Генштабі.
Зокрема, на цьому напрямку з артилерії та мінометів противник гатив по населених пунктах Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове та Фиголівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2023 в 07:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше 10 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.".