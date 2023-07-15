Генштаб ЗСУ назвав 10 населених пунктів Харківщини, які потрапили під обстріл

Щонайменше 10 населених пунктів в Харківській області ворог обстріляв за добу з різних типів зброї, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Козача Лопань, Нескучне, Мороховець та Тернова.

«На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону», – зазначили у Генштабі.

Зокрема, на цьому напрямку з артилерії та мінометів противник гатив по населених пунктах Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове та Фиголівка.