Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрел
Фото: Генштаб ВСУ
По меньшей мере, 10 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.
На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец и Терновая.
«На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону», — отметили в Генштабе.
В частности, на этом направлении из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое и Фиголовка.
Читайте также: Саперы, разминирующие юг для наступления ВСУ, стали мишенью №1 для россиян
Новости по теме:
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрел»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 07:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, 10 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".