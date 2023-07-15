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Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрел

Происшествия 07:02   15.07.2023
Виктория Яковенко
Генштаб ВСУ назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, попавших под обстрел Фото: Генштаб ВСУ

По меньшей мере, 10 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец и Терновая.

«На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону», — отметили в Генштабе.

В частности, на этом направлении из артиллерии и минометов противник бил по населенным пунктам Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестовое и Фиголовка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 07:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, 10 населенных пунктов в Харьковской области враг обстрелял за сутки из разных типов оружия, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 06:00.".