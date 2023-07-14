Саперы, разминирующие юг для наступления ВСУ, стали мишенью №1 для россиян

Как саперы, рискуя жизнью, сантиметр за сантиметром отвоевывают Украину, рассказывает The Economist. Саперы являются ключом к прорыву, по крайней мере, трех линий хорошо спланированной российской обороны. Украинским саперам, которым поручено найти путь, приходится сталкиваться с примерно 1500 минами на квадратный километр.

В этой игре 50 см могут изменить все. «Царь», 35-летний ветеринар, ставший боевым сапером, 27 июня был в составе группы из пяти человек, разминировавших поля вблизи села Роботино на Запорожье. Саперы завершили свою утреннюю миссию через 3 часа, когда начались артиллерийские дуэли. Сначала пошли минометы — сами по себе они не являются сигналом прекращения работы. Но потом появились кассетные боеприпасы, начавшие взрываться над головой.

«С минометами вы знаете где вы. С кассетами вы находитесь в одном из двух лагерей: повезло или повезло».

Царь отделался осколочными ранениями мягких тканей спины, от которых он восстанавливается в местной больнице. Пять жгутов не смогли спасти его товарища Диму Шульгина, всего в 50 сантиметрах от него. Он скончался от кровотечения на следующий день в возрасте 35 лет.

Судьба контрнаступления Украины зависит от работы ее саперов. Саперы являются ключом к прорыву, по крайней мере, трех линий хорошо спланированной российской обороны — и нигде больше, чем на открытых равнинах Запорожской области, главного фокуса контрнаступления Украины. Прогресс здесь более стратегически важен, чем где-либо. Но рф это знает и соответственно построила оборону. Украинским саперам, которым поручено найти путь, приходится столкнуться с примерно 1500 минами на квадратный километр. До того, как заработает российская артиллерия, беспилотники, авиация и радиоэлектронная борьба.

«Саперы стали мишенью номер один», — говорит «Бессонный», командир роты, отвечавший за несчастливую миссию 27 июня. «Это охота, чисто и просто».

Украина сменила тактику в первые дни контрнаступления. Во время неудачной атаки к югу от Малой Токмачки 7 июня большая часть мощнейшего оборудования для разминирования, предоставленного Западом, погрязла, а затем попала под цель на минных полях. Сейчас Украина бросает вперед саперов сначала небольшими группами по четыре-пять человек, пешком, в надежде, что их не заметят; дальше идет пехота. Это отход от стандартов и доктрины НАТО, подчеркивающий роль брони как защиты.

«Эта война заставляет нас делать нестандартные вещи», — говорит командующий инженерным полком «Бобер», обеспечивающий саперами ударные бригады Украины. «У нас нет воздушного прикрытия или большого количества западного оборудования, потому мы рискуем своими людьми. Тактика малых групп, как финны, использовавшие ее в зимней войне [1939-1940]». По его словам, тактика неожиданности была единственным способом преодолеть полосу препятствий.

Вряд ли существует работа, опаснее этой. Значительную часть разминирования производят на рассвете. У украинцев есть очки ночного видения, предоставленные западными партнерами и местными волонтерами, но оптика не идеальна.

«Основное оружие сапера — глаз», — говорит «Бессонный». Поэтому инженеры рано утром двигаются вперед со скоростью улитки, 8-10 метров друг от друга, исследуя под углом 45 градусов, пока не наткнутся на металл. Все это время над ними парят дроны, а саперы постоянно рискуют вызвать артиллерийский обстрел. Дождь и облака дают лучшие условия, поскольку они уменьшают видимость из дронов. Но в жаркое лето на юге Украины, где солнечные удары стали обычным бедствием войны, такая защита бывает редко.

Изможденным саперам приходится сталкиваться с рядом того, что в профессии называется «сюрпризами». К ним относятся весь список советских противопехотных и противотанковых мин; мина «лягушка» озм -72, которая вырывается из-под земли и пускает осколки внутрь; и мины-ловушки, замаскированные под сигаретные пачки или прикрепленные к трупам. Один из погибших украинцев во время неудачного июньского наступления на Малую Точмачку был заминирован, например. Трое солдат, отправленных на эвакуацию, получили тяжелые ранения, когда попытались перенести тело. Миссию пришлось свернуть.

Значительная часть российской инженерной работы хитра, сообщает Царь. «Вы можете наткнуться на тросик, который приведет к взрыву прямо в том месте, за которым ваша группа следует за вами». Но были и примеры некачественной работы. «Довольно часто забывают поставить детонатор или запирающие провода».

Саперы говорят, что продвижение было бы гораздо быстрее, если бы у Украины было достаточно инженерного оборудования и воздушного прикрытия. Но новая тактика малых групп приносит скромные результаты. Медленное продвижение приблизило украинские позиции вблизи Роботиного к их цели – Токмаку на юге, важному железнодорожному узлу, через который ракетные установки Ниmars могли бы преодолеть расстояние до автомобильной дороги рф-Крым. Кроме того, украинцы тоже используют новые технологические ноу-хау. Беспилотники, снабженные тепловыми датчиками, являются новейшим оружием. Они ищут позиции российских шахт, ища признаки тепла за 30-60 минут до заката, когда металлические шахты достаточно нагрелись.

Но самым большим фактором успеха Украины может быть моральный дух. «Бобер» говорит, что контрнаступление нанесло его инженерному подразделению больше потерь, чем любому другому в армии.

«Откровенно говоря, многие наши мужчины испугались». Один солдат срывается всякий раз, когда слышит жужжание; он боится «мух» – так на военном жаргоне называют дроны. Другие, например «Каспер», 29-летний командир роты, признаются, что борются с более ужасной стороной работы — разминирование рядом с вонью от крови и трупов. Но есть признаки того, что новейшие достижения вблизи села Роботино могли привить украинским саперам чувство мужества. Каспер сообщил, что только что вернулся из операции по разминированию медицинско-эвакуационного маршрута, который пролегает в пределах 100 метров от российских позиций.

Скорость темпа продвижения означает, что эта фаза контрнаступления, сосредоточенная на истощении огневой мощи и резервов российской артиллерии, может занять еще месяцы. Прогресс не равномерен, говорит «Бобер»; вы не можете продвигаться вперед слишком быстро, иначе вы будете отрезаны от флангов.

Есть надежда, что после прорыва первых рубежей российская оборона во втором, третьем и местах четвертом эшелонах окажется менее угрожающей. Тогда ограниченная механизированная мощность, которая сейчас хранится в составе, сможет увидеть солнце. Саперы выражают уверенность, что в конце концов они сломают российскую оборону и освободят оккупированную Украину. Каждый шаг вперед является надеждой.

«Мы, как тараканы, пролезем, потому что от этого зависит наша жизнь», – говорит Царь. Он вернется на передовую, как только ему разрешат врачи.

Читайте также: Пес Патрон попал под удар РСЗО на Харьковщине