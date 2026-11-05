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РФ атаковала почтовый терминал в пригороде, ГСЧС попала под повторный удар

Происшествия 10:00   05.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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РФ атаковала почтовый терминал в пригороде, ГСЧС попала под повторный удар

Накануне вечером россияне атаковали почтовый терминал в Песочинской громаде Харьковского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Обстрел Харьковщины 5 ноября

В результате «прилета» начался пожар. Когда спасатели приехали его ликвидировать – россияне нанесли повторный удар.

Обстрел Харьковщины 5 ноября

«Личный состав не пострадал, находился в укрытии. Силами подразделений ГСЧС пожар ликвидирован», – уточнили в сообщении.

Обстрел Харьковщины 5 ноября

Кроме того, оккупанты выпустили беспилотник по складам в Безлюдовской громаде. На месте обстрела также начался масштабный пожар. Спасатели смокли локализировать возгорание, ликвидация еще продолжается.

Обстрел Харьковщины 5 ноября

Обстрел Харьковщины 5 ноября

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 10:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне вечером россияне атаковали почтовый терминал в Песочинской громаде Харьковского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".