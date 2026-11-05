РФ атаковала почтовый терминал в пригороде, ГСЧС попала под повторный удар

Накануне вечером россияне атаковали почтовый терминал в Песочинской громаде Харьковского района, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате «прилета» начался пожар. Когда спасатели приехали его ликвидировать – россияне нанесли повторный удар.

«Личный состав не пострадал, находился в укрытии. Силами подразделений ГСЧС пожар ликвидирован», – уточнили в сообщении.

Кроме того, оккупанты выпустили беспилотник по складам в Безлюдовской громаде. На месте обстрела также начался масштабный пожар. Спасатели смокли локализировать возгорание, ликвидация еще продолжается.