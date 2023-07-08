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Пес Патрон попал под удар РСЗО на Харьковщине

Происшествия 11:23   08.07.2023
Оксана Горун
Пес Патрон попал под удар РСЗО на Харьковщине Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Пес Патрон вместе со своими коллегами из ГСЧС участвовал в разминировании в районе Балаклеи.

Впечатлениями от работы на Харьковщине знаменитый пес-сапер поделился в Instagram.

 

 

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Публикация от Патрон 🧨 (@patron_dsns)

«Очень эффективно отработали снова на Харьковщине вблизи Балаклеи. Вы знаете, что этот город до сих пор испытывает ракетные удары. Так было и когда мы находились там. Я услышал свист и гул, но подумал, что мои руководители собираются взорвать взрывоопасные предметы. Но Михаил почему-то быстро меня перенес в укрытие и накрыл собой. Тогда я понял, что это была вражеская ракета. Очень близко. К сожалению, тогда погиб один человек и еще девять  были ранены. Я был в укрытии, меня спас мой человек», — написали на странице Патрона в соцсети.

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Напомним, Балаклея оказалась под обстрелом 1 июля. По данным прокуратуры и полиции, по городу били из РСЗО.

Пес Патрон посоветовал всем во время воздушной тревоги быть в укрытиях и не забывать брать туда с собой четвероногих друзей.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июля 2023 в 11:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пес Патрон вместе со своими коллегами из ГСЧС участвовал в разминировании в районе Балаклеи".