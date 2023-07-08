Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині

Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії.

Враженнями від роботи на Харківщині знаменитий пес-сапер поділився в Instagram.

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“Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Ви знаєте, що це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина та ще 9 було поранено. Я був в укритті, мене врятувала моя людина”, – написали на сторінці Патрона у соцмережі.

Нагадаємо, Балаклія опинилася під обстрілом 1 липня. За даними прокуратури та поліції, по місту били з РСЗВ.

Пес Патрон порадив усім під час повітряної тривоги бути в укриттях і не забувати брати туди із собою чотирилапих друзів.