Пес Патрон потрапив під удар РСЗВ на Харківщині
Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії.
Враженнями від роботи на Харківщині знаменитий пес-сапер поділився в Instagram.
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“Дуже ефективно відпрацювали знову на Харківщині поблизу Балаклії. Ви знаєте, що це місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина та ще 9 було поранено. Я був в укритті, мене врятувала моя людина”, – написали на сторінці Патрона у соцмережі.
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Нагадаємо, Балаклія опинилася під обстрілом 1 липня. За даними прокуратури та поліції, по місту били з РСЗВ.
Пес Патрон порадив усім під час повітряної тривоги бути в укриттях і не забувати брати туди із собою чотирилапих друзів.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2023 в 11:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії".