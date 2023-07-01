Прокуратура та поліція повідомили подробиці денного обстрілу Балаклії (фото)

Поранення отримали 65-річна жінка, двоє чоловіків 39 та 77 років та 14-річний хлопець внаслідок удару РФ по місту Балаклія у Харківській області.

Жінку та підлітка шпиталізували, чоловіки від допомоги лікарів відмовилися, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

«Слідством встановлено, що 1 липня близько 14:35 російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру міста Балаклія. За попередніми даними, з РСЗВ», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

У місті пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, додали у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).