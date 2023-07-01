Обстріл Балаклії: кількість постраждалих збільшилась, серед них – підліток

Стало відомо, що 14-річний хлопець та чоловіки 77 та 49 років також отримали травми внаслідок падіння під час обстрілу Балаклії на Харківщині.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він також розповів подробиці про жінку, яка отримала осколкові поранення.

«За уточненими даними медичних працівників екстреної допомоги, постраждала жінка 67 років, госпіталізована з пораненнями», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 14:30 окупанти завдали ударів по Балаклії, попередньо, з РСЗВ «Торнадо». Окупанти потрапили у приватний сектор, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. Раніше було відомо про те, що осколкові поранення отримала одна людина.