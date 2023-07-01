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Вдень росіяни обстріляли Балаклію: є поранений – Синєгубов (фото)

Події 16:03   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Вдень росіяни обстріляли Балаклію: є поранений – Синєгубов (фото) Фото: Олег Синєгубов

Близько 14:30 окупанти завдали ударів по Балаклії на Харківщині, попередньо, з РСЗВ «Торнадо».

Окупанти влучили у приватний сектор, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Осколкові поранення отримала одна людина.

Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби, додав голова ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 16:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:30 окупанти завдали ударів по Балаклії на Харківщині, попередньо, з РСЗВ «Торнадо».".