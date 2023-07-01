Вдень росіяни обстріляли Балаклію: є поранений – Синєгубов (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Близько 14:30 окупанти завдали ударів по Балаклії на Харківщині, попередньо, з РСЗВ «Торнадо».
Окупанти влучили у приватний сектор, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Осколкові поранення отримала одна людина.
Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби, додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:30 окупанти завдали ударів по Балаклії на Харківщині, попередньо, з РСЗВ «Торнадо».".