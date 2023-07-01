Вдень росіяни обстріляли Балаклію: є поранений – Синєгубов (фото)

Близько 14:30 окупанти завдали ударів по Балаклії на Харківщині, попередньо, з РСЗВ «Торнадо».

Окупанти влучили у приватний сектор, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Осколкові поранення отримала одна людина.

Інформація щодо руйнувань уточнюється. На місцях працюють профільні служби, додав голова ХОВА.

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