Днем россияне обстреляли Балаклею: есть раненый – Синегубов (фото)
Фото: Олег Синегубов
Около 14:30 оккупанты нанесли удары по Балаклее на Харьковщине, предварительно, с РСЗО «Торнадо».
Оккупанты попали в частный сектор, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Осколковые ранения получил один человек.
Информация о разрушениях уточняется. На местах работают профильные службы, добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 16:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:30 оккупанты нанесли удары по Балаклее на Харьковщине, предварительно, с РСЗО «Торнадо».".