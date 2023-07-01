Днем россияне обстреляли Балаклею: есть раненый – Синегубов (фото)

Около 14:30 оккупанты нанесли удары по Балаклее на Харьковщине, предварительно, с РСЗО «Торнадо».

Оккупанты попали в частный сектор, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Осколковые ранения получил один человек.

Информация о разрушениях уточняется. На местах работают профильные службы, добавил глава ХОВА.

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