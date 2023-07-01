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Мэрия Балаклеи призывает жителей быть в укрытиях

Происшествия 14:44   01.07.2023
Виктория Яковенко
Мэрия Балаклеи призывает жителей быть в укрытиях

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 14:35.

«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и местах безопасности», — призвали в Балаклейской городской военной администрации.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 14:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 14:35.".