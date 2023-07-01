Мэрия Балаклеи призывает жителей быть в укрытиях
Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 14:35.
«Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях и местах безопасности», — призвали в Балаклейской городской военной администрации.
Читайте также: Мы наблюдаем и контролируем — ВСУ об оккупантах на границе Харьковщины
Новости по теме:
Вы читали новость: «Мэрия Балаклеи призывает жителей быть в укрытиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в 14:35.".