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Мы наблюдаем и контролируем — ВСУ об оккупантах на границе Харьковщины

Общество 14:10   01.07.2023
Виктория Яковенко
Мы наблюдаем и контролируем — ВСУ об оккупантах на границе Харьковщины

На границе с Харьковской областью армия РФ удерживает свои группировки. Однако украинские защитники контролируют ситуацию.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Там присутствуют враждебные группировки. Мы следим за ними, мы контролируем их. В основном там их действия сводятся к обстрелам. За эти сутки он (враг – ред.) 19 раз обстрелял там приграничные районы. Мы знаем его намерения, знаем подразделения, руководителей, которые там есть. Как-то быстро ему действовать и, чтобы мы были не готовы к этому, ему не удастся», — отметил Череватый.

Он также сообщил, что за сутки на Купянско-Лиманском направлении враг 377 раз обстрелял позиции украинских защитников из артиллерии и совершил 12 авианалетов.

«27 оккупантов уничтожены, 64 получили ранения. Подбит вражеский БМП, две вражеские пушки, миномет, беспилотный летательный аппарат, 2 полевых склада с боеприпасами», — добавил Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 14:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На границе с Харьковской областью армия РФ удерживает свои группировки. Однако украинские защитники контролируют ситуацию.".