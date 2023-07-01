Ми спостерігаємо та контролюємо – ЗСУ про окупантів на кордоні Харківщини

На кордоні з Харківською областю армія РФ тримає свої угруповання. Однак, українські захисники контролюють ситуацію.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Там присутні ворожі угруповання. Ми спостерігаємо за ними, ми контролюємо їх. Здебільшого там їхні дії зводяться до обстрілів. За цю добу він (ворог – ред.) 19 разів обстріляв там прикордонні райони. Ми знаємо його наміри, знаємо підрозділи, керівників, які там є. Якось швидко йому діяти і, щоб ми були не готові до цього, йому не вдасться», – зазначив Череватий.

Він також повідомив, що за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку ворог 377 разів обстріляв позиції українських захисників з артилерії та здійснив 12 авіанальотів.

«27 окупантів знищено, 64 зазнали поранень. Підбитий ворожий БМП, дві ворожі гармати, міномет, безпілотний літальний апарат, 2 польові склади з боєприпасами», – додав Череватий.