«Куп’янськ нагадує Бахмут», – майор 103-ї бригади ТрО Ганущин

На Куп’янському напрямку окупанти «не шкодують боєприпаси», таким чином вони, найімовірніше, намагаються відволікти українських захисників від наступу на півдні.

Про це в етері нацмарафону повідомив майор 103-ї бригади ТрО ЗСУ Олександр Ганущин.

«Не стільки в напрямку власне на Куп’янщину, скільки на напрямку з Кремінної на Лиман. По суті вони другі за вагою, за можливостями, за особовим складом після напрямку, де він борониться від нас на півдні. Ворог не шкодує на цьому напрямку боєприпаси, створює максимально незручні умови своїм артилерійським вогнем. Оскільки лінія фронту тут триває вже тривалий час, і дійсно підтверджується інформація про те, що скоріш за все такі дії ворога вони в першу чергу зумовлені тим, що він думає, що ми відтягнемо сюди сили з південного напрямку, де зараз відбуваються наступальні дії», – розповів Ганущин.

Він також додав, що українські воїни добре тримаються на Куп’янському напрямку.

«Зараз по суті в передмісті Куп’янська вони (окупанти – ред.) застигли такий вже доволі тривалий час, хоча дійсно артилерійські обстріли даються в знаки. Десь по суті Куп’янськ мені зараз нагадує Бахмут, зразка липня-серпня минулого року. На Бахмут цьогорічний, я думаю, що цього не буде», – додав Ганущин.