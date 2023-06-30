Синєгубов: РФ атакує та накопичує штурмові війська на Куп’янському напрямку

Ворог постійно атакує позиції український військових на Куп’янському напрямку.

«Там знаходяться штурмові війська ворога. Вони там проходять ротацію, накопичуються в тому числі. Тому цей напрямок нас хвилює. Оскільки він для ворога є пріоритетним», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.