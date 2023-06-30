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Синєгубов: РФ атакує та накопичує штурмові війська на Куп’янському напрямку

Суспільство 18:19   30.06.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов: РФ атакує та накопичує штурмові війська на Куп’янському напрямку

Ворог постійно атакує позиції український військових на Куп’янському напрямку.

«Там знаходяться штурмові війська ворога. Вони там проходять ротацію, накопичуються в тому числі. Тому цей напрямок нас хвилює. Оскільки він для ворога є пріоритетним», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 18:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог постійно атакує позиції український військових на Куп’янському напрямку.".