Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов
Сьогодні війська РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Пошкоджений приватний житловий сектор”, – розповів начальник ХОВА.
Також Синєгубов повідомив, що сьогодні ворог знову гатив по Вовчанську Чугуївського району і населених пунктах поблизу кордону з РФ.
За його словами, постраждалих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 17:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні війська РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".