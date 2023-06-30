Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов

Сьогодні війська РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджений приватний житловий сектор”, – розповів начальник ХОВА.

Також Синєгубов повідомив, що сьогодні ворог знову гатив по Вовчанську Чугуївського району і населених пунктах поблизу кордону з РФ.

За його словами, постраждалих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів немає.