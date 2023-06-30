Live
  • П’ятниця 30.06.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов

Події 17:34   30.06.2023
Олена Нагорна
Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов

Сьогодні війська РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Пошкоджений приватний житловий сектор”, – розповів начальник ХОВА.

Також Синєгубов повідомив, що сьогодні ворог знову гатив по Вовчанську Чугуївського району і населених пунктах поблизу кордону з РФ.

За його словами, постраждалих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп’янського та Чугуївського районів немає.

Читайте також: Синєгубов назвав три населені пункти на Харківщині, які зазнали обстрілів

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Синєгубов: РФ атакує та накопичує штурмові війська на Куп’янському напрямку
Синєгубов: РФ атакує та накопичує штурмові війська на Куп’янському напрямку
30.06.2023
На проспекті Гагаріна ліквідували складну аварію на водоводі
На проспекті Гагаріна ліквідували складну аварію на водоводі
30.06.2023
Примусову евакуацію дітей планують оголосити у Вовчанській громаді – Синєгубов
Примусову евакуацію дітей планують оголосити у Вовчанській громаді – Синєгубов
30.06.2023
«Це не шоу». Генерал Залужний дратується, коли чує, що контрнаступ повільний
«Це не шоу». Генерал Залужний дратується, коли чує, що контрнаступ повільний
30.06.2023
Трамп хоче, щоб Україна віддала частину своєї території рф, аби зупинити війну
Трамп хоче, щоб Україна віддала частину своєї території рф, аби зупинити війну
30.06.2023
Ділянку на березі Печенізького водосховища за 20 млн грн забрали у жінки
Ділянку на березі Печенізького водосховища за 20 млн грн забрали у жінки
30.06.2023

Новини за темою:

18:14
З Харкова за тиждень вивезли 37 тисяч кубометрів сміття
18:05
Примусову евакуацію дітей планують оголосити у Вовчанській громаді – Синєгубов
17:46
Герої Харкова. Виставка, присвячена захисникам міста, стартувала у ХНАТОБ
17:34
Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов
16:19
Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Армія РФ завдала авіаудару по Куп’янщині та обстріляла Вовчанськ – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні війська РФ завдали авіаудару в районі села Кислівка Куп’янського району Харківської області, повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".