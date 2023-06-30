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Синєгубов назвав три населені пункти на Харківщині, які зазнали обстрілів

Події 08:28   30.06.2023
Оксана Горун
Синєгубов назвав три населені пункти на Харківщині, які зазнали обстрілів

Інформація про постраждалих та масштабні руйнування через обстріли на Харківщині не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп’янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп’янського району та інші“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.

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    • При цьому начальник ХОВА нагадав про два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах, про які раніше інформувала ДСНС. В одному випадку вибухнув трактор, тракторист не постраждав. У другому – нинішньої ночі – поранення отримав підліток.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про постраждалих та масштабні руйнування через обстріли на Харківщині не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".