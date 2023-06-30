Синєгубов назвав три населені пункти на Харківщині, які зазнали обстрілів
Інформація про постраждалих та масштабні руйнування через обстріли на Харківщині не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Протягом минулої доби російські окупанти вели артилерійські та мінометні обстріли прикордонних та прифронтових територій Куп’янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Вовчанськ Чугуївського району, Кислівка та Берестове Куп’янського району та інші“, – повідомив Синєгубов у телеграмі.
Читайте також: Синєгубов про добу на Харківщині: без жертв та масштабних руйнувань
При цьому начальник ХОВА нагадав про два випадки підриву на вибухонебезпечних предметах, про які раніше інформувала ДСНС. В одному випадку вибухнув трактор, тракторист не постраждав. У другому – нинішньої ночі – поранення отримав підліток.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов назвав три населені пункти на Харківщині, які зазнали обстрілів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інформація про постраждалих та масштабні руйнування через обстріли на Харківщині не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".