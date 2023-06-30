Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці
Фото: ГУНП в Харківській області
У ДСНС повідомили про два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах на Харківщині за добу.
“О 03:30 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (тип якого встановлюється) постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Читайте також: У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку
Також у ДСНС нагадали, що ще один випадок підриву стався у селі Чернещина Борівської громади. Там тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Чоловік не постраждав.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах на Харківщині за добу".