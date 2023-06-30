Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці

У ДСНС повідомили про два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах на Харківщині за добу.

“О 03:30 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (тип якого встановлюється) постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також у ДСНС нагадали, що ще один випадок підриву стався у селі Чернещина Борівської громади. Там тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Чоловік не постраждав.