Live
  • П’ятниця 30.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці

Події 08:23   30.06.2023
Оксана Горун
Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці Фото: ГУНП в Харківській області

У ДСНС повідомили про два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах на Харківщині за добу.

“О 03:30 30 червня у селищі Панютине Лозівського району внаслідок необережного поводження з ВНП (тип якого встановлюється) постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом: травматична ампутація пальців лівої кисті”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

  • Читайте також: У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку

    • Також у ДСНС нагадали, що ще один випадок підриву стався у селі Чернещина Борівської громади. Там тракторист наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Чоловік не постраждав.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці
    Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці
    30.06.2023
    НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів
    НМТ: на Харківщині понад 229 осіб отримали по 200 балів
    30.06.2023
    У Харкові патрульні виявили викрадене авто
    У Харкові патрульні виявили викрадене авто
    30.06.2023
    «Лободу та інші бур’яни – геть» – Кіпіані підтримав харків’янку Дарину
    «Лободу та інші бур’яни – геть» – Кіпіані підтримав харків’янку Дарину
    29.06.2023
    Дані ISW про контрнаступ: ЗСУ рухаються, блогери РФ плутаються у свідченнях
    Дані ISW про контрнаступ: ЗСУ рухаються, блогери РФ плутаються у свідченнях
    30.06.2023
    Кишкові палички та фекалії: де купатися на Харківщині небезпечно (карта)
    Кишкові палички та фекалії: де купатися на Харківщині небезпечно (карта)
    29.06.2023

    Новини за темою:

    15:44
    На Харківщині трактор наїхав на боєприпас: водій не травмувався – ДСНС
    08:51
    Жбурнув об стіну. Під Харковом 7-річний хлопчик підірвався через вибух патрона
    15:50
    Уламки приватної субмарини Титан знайшли в океані поруч із потонулим Титаніком
    01:14
    У Харкові було чутно вибухи: Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку
    18:41
    Наступив на міну на березі річки: ще один чоловік підірвався на Ізюмщині

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вибух уночі на Харківщині: підлітку відірвало пальці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 08:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах на Харківщині за добу".