На Харківщині трактор наїхав на боєприпас: водій не травмувався – ДСНС

29 червня у селі Чернещина Ізюмського району трактор причепом наїхав на вибухонебезпечний предмет.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок наїзду трактора на боєприпас стався вибух. Тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував.

Рятувальники вкотре звернулися до мешканців бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.