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На Харківщині трактор наїхав на боєприпас: водій не травмувався – ДСНС

Події 15:44   29.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині трактор наїхав на боєприпас: водій не травмувався – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

29 червня у селі Чернещина Ізюмського району трактор причепом наїхав на вибухонебезпечний предмет.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок наїзду трактора на боєприпас стався вибух. Тракторист ушкоджень не отримав та госпіталізації не потребував.

Рятувальники вкотре звернулися до мешканців бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 15:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 червня у селі Чернещина Ізюмського району трактор причепом наїхав на вибухонебезпечний предмет.".