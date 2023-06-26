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За тиждень на Харківщині на мінах підірвалися 4 людини, серед них – дитина

Репортаж 15:59   26.06.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
За тиждень на Харківщині на мінах підірвалися 4 людини, серед них – дитина Фото: Павло Велицький

З 19 по 26 червня у Харківській області в результаті підриву на вибухонебезпечних предметах постраждали чотири людини, серед яких 7-річний хлопець.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Зокрема, 19 червня в результаті вибуху невідомого предмета осколкове поранення голови та лівої ноги отримав 52- річний мешканець Ізюма. За попередніми даними чоловік палив багаття, розповів Василенко.

«Цього ж дня на березі річки Оскіл, поблизу села Оскіл Ізюмського району в результаті детонації протипіхотної міни постраждав 32-річний чоловік. Його також було госпіталізована до місцевої лікарні», – зазначили в ДСНС.

23 червня в селі Артемівка в результаті вибуху протипіхотної міни отримав множинні поранення тіла та рук 73-річний чоловік. Він гуляв у лісі, підняв протипіхотну міну «Пелюстка», яка здетонувала.

І вже 24 червня у місті Південному 7-річний хлопчик бавився з патроном. Через детонацію боєприпасу він отримав поранення. Наразі дитина перебуває в лікарні, зазначив Василенко.

Читайте також: На Харківщині до кінця червня перекриватимуть частину дороги держзначення

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 19 по 26 червня у Харківській області в результаті підриву на вибухонебезпечних предметах постраждали чотири людини, серед яких 7-річний хлопець".