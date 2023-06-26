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На Харківщині до кінця червня перекриватимуть частину дороги держзначення

Суспільство 14:35   26.06.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині до кінця червня перекриватимуть частину дороги держзначення Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Частину дороги Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка у Харківській області з 26 до 30 червня з 09:00 до 14:00 перекриватимуть через роботи з розмінування.

Йдеться про ділянку км 41+700 — км 44+700, повідомили у Службі з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорогу перекриватимуть на час робіт в обох напрямках.

Читайте також: На Харківщині сьогодні перекриють дорогу (схема)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 14:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Частину дороги Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка у Харківській області з 26 до 30 червня з 09:00 до 14:00 перекриватимуть через роботи з розмінування.".