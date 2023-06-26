На Харківщині до кінця червня перекриватимуть частину дороги держзначення

Фото: Служба з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Частину дороги Т-21-10 Шевченкове — Балаклія — Первомайський — Кегичівка у Харківській області з 26 до 30 червня з 09:00 до 14:00 перекриватимуть через роботи з розмінування.

Йдеться про ділянку км 41+700 — км 44+700, повідомили у Службі з відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорогу перекриватимуть на час робіт в обох напрямках.