На Харківщині сьогодні перекриють дорогу (схема)
Дорогу перекриють у Балаклійській громаді – в районі села Байрак.
“Сьогодні, 26 червня, з 09:30 до 12:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) – кожну годину по 40 хвилин”, – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Керівництво громади опублікувало схему перекриття.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 09:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорогу перекриють у Балаклійській громаді – в районі села Байрак".