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На Харківщині сьогодні перекриють дорогу (схема)

Суспільство 09:39   26.06.2023
Оксана Горун
На Харківщині сьогодні перекриють дорогу (схема)

Дорогу перекриють у Балаклійській громаді – в районі села Байрак.

“Сьогодні, 26 червня, з 09:30 до 12:00 буде здійснюватись перекриття руху автотранспорту по дорозі Т-21-10 (об’їзна дорога, поблизу села Байрак) – кожну годину по 40 хвилин”, – повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Керівництво громади опублікувало схему перекриття.

На Харківщині перекриють дорогу у Балаклійській громаді

Читайте також: У Харківській області ремонтують дорогу і поновлюють розмітку

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 09:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дорогу перекриють у Балаклійській громаді – в районі села Байрак".