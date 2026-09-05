Завтра в Харкові перекриють проїзд транспорту в центрі міста – деталі

Завтра, 6 вересня, з 09:00 до 21:00 у Харкові буде перекритий рух транспорту на вул. Кооперативній на ділянці від пров. Костюринського до пров. Плетнівського під час руху у бік вул. Університетській, попереджають у пресслужбі мерії.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначають, що обмеження пов’язані з ремонтом тепломагістралі КП “Харківські теплові мережі”. Об’їхати перекриту ділянку можна прилеглими пров. Короленка, пров. Вірменським, майданом Павлівським та іншими.

Крім того, в цей час буде обмежений рух транспорту у пров. Плетнівському, в районі перехрестя з вул. Кооперативною. Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху. У зв’язку з цим, на період ремонту тролейбус №58 при русі в напрямку аеропорту об’їжджатиме місце проведення робіт так:

майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський і далі за основним маршрутом;

у зворотному напрямку: за своїм основним шляхом прямування.