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Завтра в Харкові перекриють проїзд транспорту в центрі міста – деталі

Транспорт 18:37   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в Харкові перекриють проїзд транспорту в центрі міста – деталі

Завтра, 6 вересня, з 09:00 до 21:00 у Харкові буде перекритий рух транспорту на вул. Кооперативній на ділянці від пров. Костюринського до пров. Плетнівського під час руху у бік вул. Університетській, попереджають у пресслужбі мерії.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначають, що обмеження пов’язані з ремонтом тепломагістралі КП “Харківські теплові мережі”. Об’їхати перекриту ділянку можна прилеглими пров. Короленка, пров. Вірменським, майданом Павлівським та іншими.

Крім того, в цей час буде обмежений рух транспорту у пров. Плетнівському, в районі перехрестя з вул. Кооперативною. Пропуск транспорту здійснюватиметься вільними від виконання робіт смугами руху. У зв’язку з цим, на період ремонту тролейбус №58 при русі в напрямку аеропорту об’їжджатиме місце проведення робіт так:

  • майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський і далі за основним маршрутом;
  • у зворотному напрямку: за своїм основним шляхом прямування.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 18:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 6 вересня, з 09:00 до 21:00 у Харкові буде перекритий рух транспорту на вул. Кооперативній на ділянці від пров. Костюринського до пров. Плетнівського".