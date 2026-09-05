В Ізюмі почали будувати велику підземну школу

В Ізюмі розпочалося будівництво великої підземної школи. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, за одну зміну там зможуть навчатися понад 500 учнів, у дві – більше тисячі.

“Ми будемо подавати план на державне фінансування і на наступний вже рік. І будемо включати наші плани в статистику на наступний рік. Якщо нам вдасться отримати фінансування цього року, місцевий, обласний бюджет, так само, будемо дивитися на випадки, на надходження”, – пояснив Синєгубов.

Він додав: будівельні роботи, а також зведення залізобетонних конструкцій хотіли б розпочати все ж таки цьогоріч. Це важливо, щоб не залишати котлован без укріплення. А ось темпи подальших робіт залежатимуть від фінансування.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що начальник ХОВА Олег Синєгубов на пресконференції заявив: рішення Ради оборони щодо формату навчання залишається незмінним з 2022 року. Тобто навчання в регіоні триватиме лише у захисних спорудах. Винятки можуть бути лише в громадах, які вийшли із зони можливих бойових дій.