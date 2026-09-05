Live

Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон

Події 12:19   05.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що сьогодні, 5 вересня, росіяни атакували Безруки та Слатино FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, двоє з них – жителі Харкова. 

Близько 05:40 на автодорозі Дергачі – Козача Лопань неподалік населеного пункту Безруки окупанти атакували цивільний автомобіль. У ньому перебували двоє харків’ян – це 53-річний чоловік та 54-річна жінка. Внаслідок влучання люди отримали контузію та струс мозку. У жінки також численні поранення, зараз вона у тяжкому стані. Постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, де їм надається медична допомога.

“Приблизно у цей самий час ще один ворожий FPV поцілив у приватне подвір’я у Слатиному, де перебував 65-річний місцевий мешканець. Чоловік зазнав легких уламкових поранень спини, зміг самостійно доїхати до Дергачівської центральної лікарні, де звернувся по медичну допомогу. Наразі загрози його життю та здоров’ю нема”, – додав Задоренко.

Читайте також: «Режиму тиші» на фронті немає – ЗМІ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон
Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон
05.09.2026, 12:19
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 5 вересня 2026: яке свято та день в історії
05.09.2026, 06:00
“Режиму тиші” на фронті немає – ЗМІ
“Режиму тиші” на фронті немає – ЗМІ
05.09.2026, 10:10
Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає
Терехов: підземних шкіл у Харкові недостатньо, а фінансів не вистачає
05.09.2026, 11:03
Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч, удар FPV по передмістю
Новини Харкова головне 5 вересня: як минула ніч, удар FPV по передмістю
05.09.2026, 08:50
Напружено на всіх напрямках: про бої на Харківщині повідомили в Генштабі
Напружено на всіх напрямках: про бої на Харківщині повідомили в Генштабі
05.09.2026, 09:17

Новини за темою:

05.09.2026
Напружено на всіх напрямках: про бої на Харківщині повідомили в Генштабі
05.09.2026
У Золочеві прилетіло по “швидкій”, РФ била також по Балаклійщині
04.09.2026
«Приліт» у Харкові: Терехов повідомив, що дрон атакував вантажівку
04.09.2026
FPV-дрон атакував машину в Слатиному: селище під ударами з самого ранку (фото)
04.09.2026
Постраждали 12 людей: Синєгубов розповів, як минула доба на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2026 в 12:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що сьогодні, 5 вересня, росіяни атакували Безруки та Слатино FPV-дронами.".