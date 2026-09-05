Двоє харків’ян постраждали на Дергачівщині: їхнє авто атакував FPV-дрон

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що сьогодні, 5 вересня, росіяни атакували Безруки та Слатино FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали троє людей, двоє з них – жителі Харкова.

Близько 05:40 на автодорозі Дергачі – Козача Лопань неподалік населеного пункту Безруки окупанти атакували цивільний автомобіль. У ньому перебували двоє харків’ян – це 53-річний чоловік та 54-річна жінка. Внаслідок влучання люди отримали контузію та струс мозку. У жінки також численні поранення, зараз вона у тяжкому стані. Постраждалих госпіталізували до однієї з харківських лікарень, де їм надається медична допомога.

“Приблизно у цей самий час ще один ворожий FPV поцілив у приватне подвір’я у Слатиному, де перебував 65-річний місцевий мешканець. Чоловік зазнав легких уламкових поранень спини, зміг самостійно доїхати до Дергачівської центральної лікарні, де звернувся по медичну допомогу. Наразі загрози його життю та здоров’ю нема”, – додав Задоренко.