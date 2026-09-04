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FPV-дрон атакував машину в Слатиному: селище під ударами з самого ранку (фото)

Події 14:58   04.09.2026
Оксана Горун
FPV-дрон атакував машину в Слатиному: селище під ударами з самого ранку (фото) Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Російська армія 4 вересня особливо активно тероризує Слатине на Харківщині. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про “приліт” “італмасів” та FPV. Є постраждалі.

“Протягом сьогоднішнього дня Слатине перебуває під постійними атаками російських безпілотників”, – написав Задоренко.

Двічі по селищу вдарили “італмаси”: о 5:30 та 10:40 ранку. Постраждали приватні будинки, один майже повністю згорів. Людей у ​​ньому не було, тож обійшлося без постраждалих.

приліт у Слатине 4 вересня
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

“Близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні поцілив у цивільну автівку, яка рухалася центральною частиною селища. Слава Богу, що 56-річні водій та пасажирка вчасно помітили загрозу та вискочили з машини. Вони отримали легкі контузії від вибуху та не потребували госпіталізації”, – поінформував голова громади.

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Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов 4 вересня повідомив, що за серпень усіма засобами ППО (зокрема за допомогою експериментального купола над Харковом) у регіоні знищили 411 російських FPV-дронів. Загалом рахунок цілей, які збили захисники неба, йде на тисячі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2026 в 14:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія 4 вересня особливо активно тероризує Слатине на Харківщині. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про “приліт” “італмасів” та FPV".