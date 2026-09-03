Вночі росіяни обстрілювали Дергачівщину – Задоренко

3 вересня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про обстріл громади. Прилетіло по Дергачах і Безруках.

Близько 03:20 РФ випустила БпЛА типу “молния” по Дергачах. Удар прийшовся по електроопорі. Також пошкоджені паркан та вікна у двох приватних будинках.

“У Безруках російський дрон (тип встановлюється) поцілив поблизу місцевої медичної амбулаторії, пошкодивши вікно та фасад будівлі”, – додав Задоренко.

В обох випадках обійшлося без постраждалих, додав начальник МВА.

Нагадаємо, вночі 3 вересня РФ знову обстрілювали Україну. Найбільш суттєві «прильоти» зафіксували на Харківщині, а також у Хмельницькому, Одесі та Запоріжжі.