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Вночі росіяни обстрілювали Дергачівщину – Задоренко

Події 10:03   03.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі росіяни обстрілювали Дергачівщину – Задоренко

3 вересня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про обстріл громади. Прилетіло по Дергачах і Безруках. 

Близько 03:20 РФ випустила БпЛА типу “молния” по Дергачах. Удар прийшовся по електроопорі. Також пошкоджені паркан та вікна у двох приватних будинках.

Обстріл Дергачівщини 3 вересня

“У Безруках російський дрон (тип встановлюється) поцілив поблизу місцевої медичної амбулаторії, пошкодивши вікно та фасад будівлі”, – додав Задоренко.

Обстріл Дергачівщини 3 вересня

В обох випадках обійшлося без постраждалих, додав начальник МВА.

Нагадаємо, вночі 3 вересня РФ знову обстрілювали Україну. Найбільш суттєві «прильоти» зафіксували на Харківщині, а також у Хмельницькому, Одесі та Запоріжжі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2026 в 10:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 вересня начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив про обстріл громади. Прилетіло по Дергачах і Безруках. ".