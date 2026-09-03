За добу СОУ відбили 16 штурмів ЗС РФ – Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було 16 боїв, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися сім разів біля Лимана, Хатнього, Водяного, Малої Вовчої та Стариці.

На Куп’янському – ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів у районі Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 98 авіаційних ударів, під час яких скинув 353 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10672 дрони-камікадзе та здійснили 2933 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 25 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню“, – написали у ГШ.

Втрати окупантів, за інформацією Генштабу, такі: