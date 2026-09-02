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Козача Лопань під контролем військових РФ частково: Задоренко – про обстановку

Фронт 15:03   02.09.2026
Олена Нагорна
Козача Лопань під контролем військових РФ частково: Задоренко – про обстановку

Військовослужбовці РФ присутні лише на півночі селища Козача Лопань Харківської області, тоді як більша частина населеного пункту перебуває під контролем Сил оборони, сказав в етері «Суспільного» начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Очільник МВА зазначив, що окупанти використовують тактику інфільтрації для створення картинки про нібито захоплення територій.

«Козача Лопань дійсно частково знаходиться під контролем російських військових, якщо ми говоримо про ту частину населеного пункту, яка йде до державного кордону. Більшість населеного пункту знаходиться під контролем ЗСУ. Російські війська, які сьогодні проникають, інфільтруються за допомогою зелених насаджень на територію наших прикордонних населених пунктів — і Токарівського старостату, і Козачолопанського, — заходять до лісопосадок, ярків, кущів, дістають з-під куртки російський триколор, розгортають. Російський дрон фіксує, що військові присутні на даній території. Їм достатньо цього відео для того, щоб потім доповісти, що територія окупована або захоплена. Але після того, як тільки прапор був розгорнений, через 5–10 хвилин цей окупант знищений нашими Збройними силами», — розповів Задоренко.

Відео: «Суспільне»

Він підкреслив, що такі разові акції не означають закріплення супротивника на позиціях. Подібна ситуація раніше спостерігалась і в пункті пропуску «Гоптівка», про «взяття» якого звітувала російська пропаганда.

«Дійсно, ворог зайшов у пункт перетину «Гоптівка», захопив його десь на 15 хвилин, після чого були завдані удари за допомогою артилерії та дронів. Більша частина російських військових була знищена, що підтверджено відео нашого дрона, інша частина просто втекла на територію Росії з пораненнями. Але прапор вони розгорнули, відео відзняли і прозвітували. Тому сьогодні треба орієнтуватися на інформацію Генерального штабу», — наголосив начальник МВА.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 2 вересня на пресконференції президент Росії Володимир Путін вкотре зробив низку гучних заяв про Україну. Зокрема, вихвалився «визволенням» одразу 14 населених пунктів, зокрема селища Козача Лопань. Цю заяву спростував начальник ХОВА Олег Синєгубов, запевнивши журналістів, що СОУ контролюють Козачу Лопань, проте на цій ділянці фронту тривають активні бойові дії. Спростування також опублікував 14-й армійський корпус.

Нагадаємо, наприкінці серпня американський Інститут вивчення війни писав, що російські війська атакують у напрямку Козачої Лопані з боку Ветеринарного, щоб обійти селище із заходу на тлі безуспішних спроб захопити його з початку червня.

Читайте також: Війська РФ просунулися на двох ділянках у прикордонні Харківщини — DeepState

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 15:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці РФ присутні лише на півночі селища Козача Лопань Харківської області, тоді як більша частина населеного пункту перебуває під контролем Сил оборони.".