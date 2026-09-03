За сутки СОУ отбили 16 штурмов ВС РФ – Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине было 16 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться семь раз около Лимана, Хатнего, Водяного, Малой Волчьей и Старицы.

На Купянском – ВСУ отбили девять атак оккупантов в районе Радьковки, Ковшаровки и Глушковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений. Вчера противник совершил 98 авиационных ударов, во время которых сбросил 353 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10672 дрона-камикадзе и осуществили 2933 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 25 — с применением реактивных систем залпового огня», – написали в ГШ.

Потери оккупантов, по информации Генштаба, следующие: